ЕС хочет быть уверен, что сотрудничество Украины с ТС не помешает ассоциации
17:31, 05 июня 2013Политика
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ЕС не против сотрудничества Украины с Таможенным союзом, но не хочет, чтобы оно мешало соглашению об ассоциации.
Евросоюз не против сотрудничества Украины с Таможенным союзом, но.../ Фото : kmu.gov.ua
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на конференции в Европарламенте об отношениях Украина-ЕС представитель Европейской службы внешних действий Девид О’Салливан.
“Я хочу сказать очень четко: Украина должна сохранять хорошие отношения со всеми партнерами”, - сказал представитель ЕС.
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“С другой стороны, мы должны быть уверены, что никакая форма сотрудничества с Таможенным союзом не будет мешать реализации положений соглашения об ассоциации”, - добавил он.
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