ЕС хочет быть уверен, что сотрудничество Украины с ТС не помешает ассоциации

17:31, 05 июня 2013
Политика
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ЕС не против сотрудничества Украины с Таможенным союзом, но не хочет, чтобы оно мешало соглашению об ассоциации.

Евросоюз / Фото : kmu.gov.ua

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на конференции в Европарламенте об отношениях Украина-ЕС представитель Европейской службы внешних действий Девид О’Салливан.

“Я хочу сказать очень четко: Украина должна сохранять хорошие отношения со всеми партнерами”, - сказал представитель ЕС.

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“С другой стороны, мы должны быть уверены, что никакая форма сотрудничества с Таможенным союзом не будет мешать реализации положений соглашения об ассоциации”, - добавил он.

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