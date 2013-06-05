ЕС хочет быть уверен, что сотрудничество Украины с ТС не помешает ассоциации

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на конференции в Европарламенте об отношениях Украина-ЕС представитель Европейской службы внешних действий Девид О’Салливан.

“Я хочу сказать очень четко: Украина должна сохранять хорошие отношения со всеми партнерами”, - сказал представитель ЕС.

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“С другой стороны, мы должны быть уверены, что никакая форма сотрудничества с Таможенным союзом не будет мешать реализации положений соглашения об ассоциации”, - добавил он.