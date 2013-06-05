Пожар в московском метро: медпомощь понадобилась 31 пассажиру
09:47, 05 июня 2013Мир
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Медпомощь после пожара в московском метро понадобилась 31 человеку.
Пожар в московском метро потушен
Об этом РИА Новости сообщил столичный главк МЧС РФ в среду.
"Поступило 31 обращение от пострадавших, четыре человека госпитализированы", - говорится в сообщении.
Три станции метро закрыты.
"Говорить о причинах возгорания в столичном метрополитене преждевременно, специалисты разбираются, с чем оно было связано", заявил журналистам в среду начальник пресс-службы ГУМЧС по Москве Виктор Бирюков. "Пока непонятно, когда будет восстановлено движение в метро", - сказал он, отметив, что уже "очень четко" организовано движение дополнительных автобусов.
Из-за пожара в метро движение автотранспорта перекрыто на Большой Дмитровке в Москве.
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