Эксперт прикинул, сколько Ахметов заплатил за Укртелеком

Возможная цена сделки по приобретению финансово-промышленной группой “Систем кепитал менеджмент” (СКМ) контроля над национальным оператором фиксированной связи компанией «Укртелеком» может составлять 7-9 млрд грн, сообщил УНИАН руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий.

По его оценке, рыночная (биржевая) стоимость 93% пакета акций "Укртелекома" на сегодня составляет 2,6 млрд грн.

"Капитализация "Укртелекома" уменьшилась в четыре раза с момента приобретения EPIC. В связи с этим, вряд ли EPIC удалось вернуть заплаченные два года назад за него деньги", - отметил А.Паращий. "Мы оцениваем, что актив обошелся СКМ в 7-9 млрд грн", - добавил он.

Напомним, финансово-промышленная группа Украины “Систем кепитал менеджмент” (СКМ), принадлежащая бизнесмену Ринату Ахметову, сегодня, 5 июня, объявила о том, что приобретает у австрийской группы EPIC контроль над “Укртелекомом”.

Согласно сообщению, СКМ и EPIC 3 июня 2013 года подписали договор купли-продажи 100% акций компании UA ТELECOMINVEST LIMITED (Кипр), которой принадлежат корпоративные права ООО «ЕСУ» (Украина). В свою очередь, ООО «ЕСУ» владеет 92,79% акций ПАО «Укртелеком» (Украина), крупнейшего украинского игрока фиксированной связи, а также оператора мобильной сети 3G.

Группа СКМ станет собственником контрольного пакета "Укртелекома" после получения всех необходимых разрешений, в том числе от антимонопольных органов.

Как сообщал УНИАН, в начале 2011 г. Украина продала австрийской компании EPIC 92,79% акций «Укртелекома» за 10,6 миллиарда гривен (1,3 млрд долларов США). Месяц спустя управляющий партнер EPIC Питер Гольдшайдер сказал, что украинское предприятие должно пройти реструктуризацию, чтобы в ближайшие три-пять лет стать успешным.

Справка УНИАН. В группу СКМ входят более сотни компаний различных направлений, включая металлургический холдинг «Метинвест» и энергетический ДТЭК.

100% акций СКМ принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.

Компания EPIC, созданная в 1989 году Питером Гольдшайдером (Peter Goldscheider) и Гюставом Вюрмбеком (Gustav Wurmböck), специализируется на предоставлении консалтинговых услуг в вопросах приватизации активов и корпоративного слияния и поглощения на новых рынках Центральной и Юго-Восточной Европы.

В первом квартале 2013 года «Укртелеком» увеличил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 16,023 млн грн с 5,409 млн грн.