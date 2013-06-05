В московском метро случился пожар, эвакуированы 4,5 тысячи людей

Станцию метро "Охотный ряд" в центре Москвы закрыли для входа, была проведена эвакуация, сообщает РИА Новости.

Людей, пытающихся сделать пересадку со станции "Театральная"на станцию "Охотный ряд", разворачивали обратно, в связи с чем в переходе их скопилось большое количество.

Поезд, оказавшийся в момент пожара на перегоне, доставили на станцию "Библиотека имени Ленина", после чего эвакуировали пассажиров.

Как передает корреспондент РИА Новости, люди, которых эвакуировали на улицу со станции "Охотный ряд"из поезда, где произошло возгорание, перепачканы копотью, многие сильно кашляют и испытывают трудности с дыханием.

На данный момент пожарные уже приступили к тушению огня в тоннеле сообщил начальник пресс-службы ГУМЧС Москвы Виктор Бирюков.

"Напряжение с рельсов снято, сотрудники МЧС приступили к локализации возгорания", - сказал Бирюков.

По предварительным данным, один человек пострадал, сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

"По предварительным данным, 28-летняя женщина отравилась продуктами горения, она передана медикам", - сказал источник.

Однако по данным МЧС, пострадавших нет.

"В 09.04 мск возгорание в тоннеле станции метро "Охотный ряд" в г. Москве ликвидировано. Эвакуировано около 4,5 тысячи человек. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении МЧС.

Как уточнили спасатели, движение поездов от станций "Парк Культуры" до "Комсомольская" приостановлено. МЧС советует жителям Москвы пользоваться наземным транспортом.