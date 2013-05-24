Главное за день: обзор топ-новостей

Более подробная информационная картина дня в нашем обзоре:

Из киевского метро до конца года исчезнут жетоны - их заменят карточками

Столичные власти решили заменить их электронным билетом в виде пластиковой карты, которую можно пополнять сразу на несколько поездок

Для украинских выпускников прозвучал Последний звонок (график ВНО)

В субботу, 25 мая, праздник состоится в школах с шестидневной неделей обучения.

Азаров и Захарченко «прогуляли» час вопросов к правительству

Чиновники целый час отвечали на вопросы народных избранников

Депутаты решили закрыть сессию на неделю раньше

Верховная Рада приняла постановление "О внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины" О календарном плане проведения второй сессии Верховной Рады Украины седьмого созыва ".

В России назвали возможное условие уступки в цене на газ

Президент Российского газового общества Валерий Язев не исключает уступок Украины по цене на российский газ в случае «возможности утраты контракта».

Опрос: Милиции доверяет 1% украинцев

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом социологии НАН Украины

Попов назвал гей-парад в День Киева издевательством

«Это издевательство над киевлянами - в День города устраивать на Крещатике такие парады. Это несерьезно. Мы этого не допустим », - заявил Попов.

Генконсул РФ об оскорблении татар: не жалею и не отказываюсь ни от одного слова - СМИ

Генконсул РФ в Симферополе не отказывается от своих высказываний о крымских татарах, не согласен с критикой и подал в отставку.

Госстат: Предприятия Украины в первом квартале снизили прибыль в 6,5 раза

Предприятия Украины, за исключением малых предприятий и бюджетных учреждений, в первом квартале 2013 года по сравнению с первым кварталом 2012 года, снизили прибыль до налогообложения в 6,5 раза - до 1,3 млрд грн.

Суркиса избрали вице-президентом УЕФА

Григория Суркиса, который много лет возглавлял Федерацию футбола Украины, сегодня в Лондоне на Конгрессе УЕФА выбрали вице-президентом руководящего органа европейского футбола.

Букмекеры считают клуб Тимощука фаворитом финала Лиги чемпионов

Матч начнется завтра в 21.45 по киевскому времени и будет транслироваться сразу на трех украинских каналах - ТРК "Украина", "Футбол" и "Футбол +".

Киев празднует День города программа мероприятий

В программе празднования запланировано много мероприятий.