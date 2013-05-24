Госстат: Предприятия Украины в первом квартале снизили прибыль в 6,5 раза

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, в январе-марте 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, финансовый результат прибыльных предприятий снизился на 7,5% - до 45,285 млрд грн. Наибольшее снижение прибыли произошло в таких отраслях, как строительство - на 28,8%, до 733 млн грн; транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность - на 27,9%, до 3,117 млрд грн; временное размещение и организация питания - на 23,6%, до 60 млн грн.

По данным Госстата, в январе-марте т.г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. финансовый результат убыточных предприятий вырос на 10,8% - до 44,008 млрд грн. Наибольший рост убытка произошел в таких отраслях, как профессиональная, научная и техническая деятельность - на 111,1%, до 1,437 млрд грн; предоставление прочих видов услуг - на 101%, до 19,2 млн грн; финансовая и страховая деятельность - на 89,6%, до 9,581 млрд грн.

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Также сообщается, что в первом квартале т.г. количество убыточных предприятий по отношению к общему их количеству составило 45,3%, при этом наибольшее количество убыточных предприятий представлены в таких отраслях, как искусство, спорт, развлечения и отдых (56,9% убыточных предприятий в отрасли), строительство (56,6%), временное размещение и организация питания (54,6%).

Как сообщал УНИАН, положительный финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в январе-сентябре 2012 года составил 53,162 млрд грн, Положительный финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в 2011 году составил 112 млрд 930,3 млн грн против 63 млрд 266,4 млн грн в 2010 году.

Информацию относительно финансовых результатов предприятий Украины по итогам 2012 года Госстат не сообщал.