Из киевского метро к концу года исчезнут жетоны - их заменят карточками

До конца года в киевской подземке переоборудуют 650 турникетов под новые карточки, установят 232 терминала по продаже одноразовых билетов (они будут бумажными) и 300 терминалов — для пополнения карт. «Их можно пополнять на любое количество поездок, а при входе на станцию — прикладывать к считывающему устройству. Для туристов или тех, кто редко пользуется метро, будут бумажные билеты», — рассказали газете Вести в КГГА.

В начале 2014 года карты появятся также во всем наземном транспорте: трамваях, троллейбусах, автобусах и горэлектричке. «Турникетов не будет, но будет 4,5 тыс. валидаторов. Это такие устройства, при поднесении к которым карты снимаются с нее деньги, а устройства издают громкий сигнал — человек оплатил проезд. На остановках, в киосках и других местах Киева будет установлено 700 POS-терминалов, которые нужны для пополнения пластиковых карт. Также в Киеве появятся 300 терминалов по продаже карточек», — сообщили в КГГА.

В мэрии считают, что с помощью электронных билетов они избавятся от «зайцев». «Эти билетики и жетоны не только морально устарели, но и открывают возможности для безбилетников. Сейчас проезд оплачивают примерно 80% пассажиров. Да и возможны хищения. Например, в прошлом году на одной из станций метро похитили выручки на 1 млн грн несколько кассиров», — сказал замглавы КГГА Руслан Крамаренко.

Новые электронные билеты, как показывает мировая практика, не позволяют проскочить «зайцем». «После внедрения подобных проектов почти во всех городах увеличивалась выручка — люди начинали оплачивать проезд, потому что им стало удобно это делать, не нужно каждый раз искать в продаже бумажные билеты. А также уменьшались хищения — рассчет стал безналичным», — говорит Крамаренко.