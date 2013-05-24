Оскандалившийся генконсул РФ в Крыму заявил об отставке

Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сказал сам Андреев.

«Фактически заявление МИДа - это выражение мне недоверия. Ставить вопрос о том, насколько я могу работать в таких условиях? Наверное, не могу. Я принял решение уходить с должности», - заявил он.

Андреев добавил, что руководство знает о его решении.

«Мое руководство об этом знает, все остальное дело практики и процедур, которые я впервые буду проходить. Мне надо сдать дела: я не политик, а чиновник. Я думаю, это достаточно короткий срок», - сказал он.

На вопрос, действительно, ли в начале лета должен был закончиться его контракт в Крыму, консул ответил: «Три изначальных года моего контракта заканчиваются первого июня, но открою секрет, что четвертый год был под обсуждением, он зависел от разных факторов – от моего желания, от позиции руководства, много чего».

Андреев добавил, что работает дипломатом с 1982 года.

Как сообщал УНИАН, во вторник первый заместитель председателя меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал Россию отозвать с полуострова Андреева за высказывания о татарах.

В интервью одному из телеканалов генконсул выразил недовольство тем, что в вышедшей на экраны картине о принудительной депортации крымских татар «Хайтарма», не отражена тема их сотрудничества с фашистским оккупантами.

В среду в МИД Украины вызвали старшего советника посольства РФ Виктора Лихачева, ему выразили протест в связи с высказываниями Андреева. МИД выразил надежду, что российское внешнеполитическое ведомство даст оценку высказываниям генконсула.

В четверг Министерство иностранных дел России признало некорректными заявления Андреева, считая, что они сделаны «без должного учета чувствительного вопроса».