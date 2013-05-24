Депутаты решили закрыть сессию на неделю раньше

13:21, 24 мая 2013
Политика
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Верховная Рада приняла постановление “О внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины “О календарном плане проведения второй сессии Верховной Рады Украины седьмого созыва”.

Сессия ВР закончится раньше

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 239 из 324 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предусмотрено, что с 1 по 5 июля Верховная Рада будет работать в измененном режиме: в понедельник, 1 июля, состоится заседание Согласительного совета, с 2 по 5 июля - пленарных заседаний.

Объявление о закрытии сессии парламента состоится 5 июля.

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С 8 по 12 июля народные депутаты будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях.

Как сообщал УНИАН, 11 января ВР приняла постановление «О календарном плане проведения второй сессии Верховной Рады Украины седьмого созыва».

В соответствии с календарным планом, вторая сессия ВР седьмого созыва началась 5 февраля и должна была закрыться 12 июля. При этом предусматривалось, что с 1 по 5 июля депутаты будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях, а с 15 по 19 июля - с избирателями.

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