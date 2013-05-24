Депутаты решили закрыть сессию на неделю раньше

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 239 из 324 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предусмотрено, что с 1 по 5 июля Верховная Рада будет работать в измененном режиме: в понедельник, 1 июля, состоится заседание Согласительного совета, с 2 по 5 июля - пленарных заседаний.

Объявление о закрытии сессии парламента состоится 5 июля.

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С 8 по 12 июля народные депутаты будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях.

Как сообщал УНИАН, 11 января ВР приняла постановление «О календарном плане проведения второй сессии Верховной Рады Украины седьмого созыва».

В соответствии с календарным планом, вторая сессия ВР седьмого созыва началась 5 февраля и должна была закрыться 12 июля. При этом предусматривалось, что с 1 по 5 июля депутаты будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях, а с 15 по 19 июля - с избирателями.