Опрос: Милиции доверяет 1% украинцев

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом социологии НАН Украины, которые цитирует Украинская Правда.

Украинский отмечают, что наибольшую роль в жизни украинского общества играют мафия и преступный мир (39%), лидеры политических партий (​​32%) и предприниматели и бизнесмены (31%).

Сотрудники милиции и службы безопасности, по мнению украинского, имеют малое влияние (14%).

При этом милиции полностью доверяют лишь 1% украинцев, скорее доверяют 8%, не смогли сказать, доверяют 25%, скорее не доверяют 36% и совсем не доверяют 31%.