Опрос: Милиции доверяет 1% украинцев
14:09, 24 мая 2013Общество
1789
Только 1% населения Украины полностью доверяет милиции.
Милиции доверяет 1% украинцев
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом социологии НАН Украины, которые цитирует Украинская Правда.
Украинский отмечают, что наибольшую роль в жизни украинского общества играют мафия и преступный мир (39%), лидеры политических партий (32%) и предприниматели и бизнесмены (31%).
Сотрудники милиции и службы безопасности, по мнению украинского, имеют малое влияние (14%).
При этом милиции полностью доверяют лишь 1% украинцев, скорее доверяют 8%, не смогли сказать, доверяют 25%, скорее не доверяют 36% и совсем не доверяют 31%.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter