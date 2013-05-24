Для украинских выпускников прозвучал Последний звонок (график ВНО)

В субботу, 25 мая, праздник состоится в школах с шестидневной неделей обучения.

Государственная итоговая аттестация будет проходить с 28 мая по 11 июня - для учеников основной школы, а с 27 по 31 мая - для одиннадцатиклассников, сообщает ТСН.

Вручение аттестатов и выпускные вечера запланированы на 1 июня.

Внешнее независимое оценивание для будущих абитуриентов состоится по следующему графику:

3 июня - тестирование по химии;

5, 6 июня - украинскому языку и литературе;

8 июня - иностранного языка (английского, немецкого, французского, испанского)

10 июня - по русскому языку;

12, 13 июня - математики,

15 июня - географии,

17 июня - всемирной истории;

19, 20 июня - истории Украины,

22 июня - физики,

25 июня - биологии,

27 июня - мировой литературы.