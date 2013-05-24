Для украинских выпускников прозвучал Последний звонок (график ВНО)
Сегодня для украинских выпускников прозвенел последний звонок 2013.
В субботу, 25 мая, праздник состоится в школах с шестидневной неделей обучения.
Государственная итоговая аттестация будет проходить с 28 мая по 11 июня - для учеников основной школы, а с 27 по 31 мая - для одиннадцатиклассников, сообщает ТСН.
Вручение аттестатов и выпускные вечера запланированы на 1 июня.
Внешнее независимое оценивание для будущих абитуриентов состоится по следующему графику:
3 июня - тестирование по химии;
5, 6 июня - украинскому языку и литературе;
8 июня - иностранного языка (английского, немецкого, французского, испанского)
10 июня - по русскому языку;
12, 13 июня - математики,
15 июня - географии,
17 июня - всемирной истории;
19, 20 июня - истории Украины,
22 июня - физики,
25 июня - биологии,
27 июня - мировой литературы.