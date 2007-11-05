Плющ, Черновецкий, Литвин – объекты пародийных новостей

Действия и высказывания украинских политиков иногда удивляют, иногда тревожат, иногда шокируют... А чаще просто смешат. Поэтому часто возникает желание спародировать наши новости, чтобы подчеркнуть абсурдность того, что происходит в “высших кругах”. Пародии на новости (курсивом подаются реальные сообщения УНИАН) Блок НУ–НС завершил сбор подписей под обязательством подписать коалиционное соглашение из БЮТ. Не поставили свои подписи Иван ПЛЮЩ, Игорь КРИЛЬ и Василий ПЕТЕВКА (УНИАН).

Плющ написал под соглашением первую букву своей подписи

Иван ПЛЮЩ уже поставил первую букву своей подписи под коалиционным соглашением между Блоком Юлии Тимошенко и НУ–НС. Допишет ли он остальные три буквы, зависит от его последующих переговоров с руководством БЮТ и Президентом Украины.

Как утверждают наблюдатели, особенно тяжело будут продолжаться переговоры на завершающем этапе, когда И.ПЛЮЩ будет торговаться за последнюю – самую длинную букву – “Щ”. Как утверждают источники в СНБО, цена этой буквы – высшая должность в украинском парламенте.

“Зато, если мы договоримся с БЮТ, то это будет настоящая подпись, а не факсимиле, как у Арсения ЯЦЕНЮКА”, – сказал И.ПЛЮЩ.

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Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ в присутствии журналистов, своей охраны и представителей мэрии пробежал на НСК «Олимпийский» дистанцию 400 метров рысцой за 2 минуты 16 секунд (УНИАН).

Черновецкий считает, что анализы Луценко в действительности сдавал Жвания

Лидер Народной самообороны Юрий ЛУЦЕНКО подозревает киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО в употреблении допинга. После того, как столичный мэр пробежал по стадиону 400 метров, Ю.ЛУЦЕНКО призывал его публично пройти допинг-контроль, чтобы киевляне “должны были возможность убедиться, чьи анализы больше отвечают должности киевского председателя” – его или Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

В свою очередь, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ обвинил Ю.ЛУЦЕНКО в том, что анализы, которые он продемонстрировал недавно киевлянам, принадлежат не ему, а его ближайшему окружению, в частности Д.ЖВАНИИ, который из-за обострения остеохондроза уже несколько недель не употребляет спиртное.

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В случае создания коалиции при участии Блока Литвина, эта политическая сила будет выдвигать кандидатуру своего лидера на должность спикера парламента. Об этом заявил представитель блока Михаил СИРОТА (УНИАН).

Блок Литвина открыл тайну о претензиях Литвина

Сенсационное сообщение поступило от Блока Литвина. Представитель блока Михаил СИРОТА открыл тайну, которую до сих пор держали за семью печатями: в случае вхождения Владимира ЛИТВИНА в коалицию он будет претендовать на должность Председателя Верховной Рады.

Доныне считалось, что В.ЛИТВИН мог удовлетвориться должностью заместителя председателя комитета по молодежной политике и спорту или даже посла Украины в Киргизии.

Петр Лещинский Р.S. Это были не реальные новости, а пародии на них.