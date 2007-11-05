Плющ, Черновецкий, Литвин – объекты пародийных новостей
Плющ написал под соглашением первую букву своей подписи... Черновецкий считает, что анализы Луценко в действительности сдавал Жвания... Блок Литвина открыл тайну относительно претензий Литвина... Пародии на новости
Действия и высказывания украинских политиков иногда удивляют, иногда тревожат, иногда шокируют... А чаще просто смешат. Поэтому часто возникает желание спародировать наши новости, чтобы подчеркнуть абсурдность того, что происходит в “высших кругах”. Пародии на новости Блок НУ–НС завершил сбор подписей под обязательством подписать коалиционное соглашение из БЮТ. Не поставили свои подписи Иван ПЛЮЩ, Игорь КРИЛЬ и Василий ПЕТЕВКА
Пародии на новости(курсивом подаются реальные сообщения УНИАН)
Блок НУ–НС завершил сбор подписей под обязательством подписать коалиционное соглашение из БЮТ. Не поставили свои подписи Иван ПЛЮЩ, Игорь КРИЛЬ и Василий ПЕТЕВКА(УНИАН).
Плющ написал под соглашением первую букву своей подписи
|Плющ задаром подписи не раздает
Как утверждают наблюдатели, особенно тяжело будут продолжаться переговоры на завершающем этапе, когда И.ПЛЮЩ будет торговаться за последнюю – самую длинную букву – “Щ”. Как утверждают источники в СНБО, цена этой буквы – высшая должность в украинском парламенте.
“Зато, если мы договоримся с БЮТ, то это будет настоящая подпись, а не факсимиле, как у Арсения ЯЦЕНЮКА”, – сказал И.ПЛЮЩ.
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Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ в присутствии журналистов, своей охраны и представителей мэрии пробежал на НСК «Олимпийский» дистанцию 400 метров рысцой за 2 минуты 16 секунд (УНИАН).
Черновецкий считает, что анализы Луценко в действительности сдавал Жвания
|Черновецкий пользуется допингом
|Анализы Луценко лучше, чем у Черновецкого
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В случае создания коалиции при участии Блока Литвина, эта политическая сила будет выдвигать кандидатуру своего лидера на должность спикера парламента. Об этом заявил представитель блока Михаил СИРОТА (УНИАН).
Блок Литвина открыл тайну о претензиях Литвина
|Литвин открыл тайну
Доныне считалось, что В.ЛИТВИН мог удовлетвориться должностью заместителя председателя комитета по молодежной политике и спорту или даже посла Украины в Киргизии.
Петр Лещинский Р.S. Это были не реальные новости, а пародии на них.