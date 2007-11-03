Черновецкий показал журналистам мускулы настоящего мэра (фоторепортаж)
Пресса - не конкурент
Киевский мэр Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ сегодня в присутствии журналистов, своей охраны и представителей мэрии пробежал на НСК «Олимпийский» дистанцию 400 метров трусцой за 2 минуты 16 секунд. Перед этим он подтянулся на турнике 15 раз. Юрий ЛУЦЕНКО, которого мэр столицы приглашал посоревноваться с ним в физической подготовке, на стадион не приехал.
|Мэр примерился к турнику...
|Продемонстрировал бицепс...
|И спортивную форму...
В интервью журналистам мэр сказал, что оставляет в силе свое предложение Ю.ЛУЦЕНКО посоревноваться в беге за кресло мэра. Он сказал, что это предложение его абсолютно серьезное. «Я говорю серьезно, серьезные вещи. Я дал ему шанс, если он ни алкоголик, ни наркоман, ничего такого, то какая проблема?», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. «Я предлагаю ему месяца два не попить и побегать. И никаких проблем. Он молодой человек», - также подчеркнул городской председатель.
|Разминка закончена, можно переходить к старту. Последний инструктаж...
|Побежали кто как мог. Главное, за компанию
|Самые ушлые пытались еще и общаться на бегу
Вместе с этим на вопрос журналистов, согласен ли он при таких условиях одному из представителей СМИ отдать кресло городского председателя, если тот обгонит его на финише, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ с улыбкой сказал, что «журналистам он ничего не обещал».
|Но жаждущие общения скоро ушли, а остальных увлек процесс
|Довольный Черновецкий покидал стадион с видом победителя. Луценко засчитали «поражение» из-за неявки
Фото УНИАН
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