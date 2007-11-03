Черновецкий показал журналистам мускулы настоящего мэра (фоторепортаж)

Киевский мэр Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ сегодня в присутствии журналистов, своей охраны и представителей мэрии пробежал на НСК «Олимпийский» дистанцию 400 метров трусцой за 2 минуты 16 секунд. Перед этим он подтянулся на турнике 15 раз. Юрий ЛУЦЕНКО, которого мэр столицы приглашал посоревноваться с ним в физической подготовке, на стадион не приехал.

В интервью журналистам мэр сказал, что оставляет в силе свое предложение Ю.ЛУЦЕНКО посоревноваться в беге за кресло мэра. Он сказал, что это предложение его абсолютно серьезное. «Я говорю серьезно, серьезные вещи. Я дал ему шанс, если он ни алкоголик, ни наркоман, ничего такого, то какая проблема?», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. «Я предлагаю ему месяца два не попить и побегать. И никаких проблем. Он молодой человек», - также подчеркнул городской председатель.

Вместе с этим на вопрос журналистов, согласен ли он при таких условиях одному из представителей СМИ отдать кресло городского председателя, если тот обгонит его на финише, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ с улыбкой сказал, что «журналистам он ничего не обещал».

Фото УНИАН