У Литвина раскрыли карты: чего на самом деле хочет блок

В случае создания коалиции при участии Блока Литвина, эта политическая сила будет выдвигать кандидатуру своего лидера на должность спикера парламента.

Об этом в интервью Радио Свобода заявил представитель Блока Литвина Михаил Сирота.

«В зависимости от формата большинства, будет выдвигаться кандидатура председателя Верховной Рады Украины. Потому, если мы будем иметь формат большинства при участии блока Литвина, это возможно.

Владимир Литвин один из лучше всего подготовленных политиков, которые бы могли выполнять функции председателя Верховной Рады шестого созыва», – сказал Михаил Сирота.