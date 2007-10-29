У Литвина раскрыли карты: чего на самом деле хочет блок
10:55, 29 октября 2007Политика
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Сирота сослался на подготовку лидера
|Михаил Сирота
Об этом в интервью Радио Свобода заявил представитель Блока Литвина Михаил Сирота.
«В зависимости от формата большинства, будет выдвигаться кандидатура председателя Верховной Рады Украины. Потому, если мы будем иметь формат большинства при участии блока Литвина, это возможно.
Владимир Литвин один из лучше всего подготовленных политиков, которые бы могли выполнять функции председателя Верховной Рады шестого созыва», – сказал Михаил Сирота.
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