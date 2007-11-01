Обязательство о коалиции с БЮТ не подписали трое людей из НУ-НС

Блок «Наша Украина – Народная самооборона» завершил сбор подписей под обязательством войти в состав одноименной фракции и подписать коалиционное соглашение с БЮТ.

Как сообщили УНИАН в блоке, обязательства подписали 69 из 72 народных депутатов, избранных по списку НУ-НС в Верховную Раду Украины шестого созыва.

Не поставили свои подписи Иван ПЛЮЩ, Игорь КРИЛЬ и Василий ПЕТЕВКА.

Как известно, соглашение об объединенной оппозиции, заключенное 24 февраля 2007 года между «Нашей Украиной» и БЮТ, предусматривает создание в Верховной Раде шестого созыва коалиции в составе этих двух политических сил.

Межпартийное соглашение от 2 августа 2007 года о создании блока «Наша Украина – Народная самооборона» содержит запрет на создание коалиции при участии Партии регионов и КПУ.

15 октября руководители НУ-НС и БЮТ Вячеслав КИРИЛЕНКО и Юлия ТИМОШЕНКО парафировали текст будущего коалиционного соглашения.

31 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал всех, кто еще не поддержал демократическую коалицию своей подписью, сделать это как можно скорее. «Я попросил бы тех коллег, которые еще не подписали декларацию на персональном уровне, сделать это как можно скорее», - заявил Президент.