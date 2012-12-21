Сегодня - самый короткий день в году

Как сообщается в "Свободной энциклопедии", сегодня, в день зимнего солнцестояния, планета Земля получает наименьшее количество солнечного тепла, а власть зимы побеждает окончательно.

Именно с сегодняшнего дня световой день постепенно будет увеличиваться, а в день летнего солнцестояния - 21 июня - он будет самым длинным в году.

Традиционно момент зимнего солнцестояния принимается за начало астрономической зимы, а момент летнего солнцестояния - за начало астрономического лета.

В период солнцестояния центр Солнца проходит или через самую северную точку эклиптики, которая имеет наклон +23° 27' (точка летнего солнцестояния), или через самую южную ее точку, которая имеет наклон — 23° 27' (точка зимнего солнцестояния).

В году два солнцестояния - зимнее и летнее. В северном полушарии зимнее солнцестояние происходит 21 или 22 декабря, и тогда наблюдается самый короткий день (и самая длинная ночь), а летнее - 20 или 21 июня, и тогда наблюдается самая короткая ночь (и самый длинный день). В южном полушарии на указанные даты приходятся, соответственно, летнее и зимнее солнцестояние.