На трассе Киев - Одесса столкнулись 13 автомобилей: есть травмированные

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УМЧС в Черкасской области, водитель грузовика «Рено Магнум», двигаясь в направлении Одессы, совершил наезд на водителя автомобиля «КамАЗ», который остановился на проезжей части и вышел из автомобиля. Вследствие этого ДТП, а также из-за гололедицы и тумана, участниками ДТП стали еще 12 машин, среди которых грузовики и легковые.

На трассе образовался затор. Было заблокировано около 5 километров дороги в направлении Одессы. Заторы растянулись более чем на 40 километров – от села Ульяновка до Умани.

В этом ДТП тяжелые травмы получили 4 человека. У одного из дальнобойщиков тяжелая травма ноги. А журналист программы "Чрезвычайных новостей" телеканала ICTV Юрий Лысый – в реанимации. Он был за рулем машины, протаранившей прицеп грузовика. Уманским врачам удалось стабилизировать его состояние. Однако в понедельник его доставят в Черкассы, где проведут ряд операций.

Работники ГАИ направляли транспорт по встречной полосе, движение транспортных средств было замедлено, но не прекращалось. Сегодня в 8.30 с помощью аварийно-спасательной техники и трактора местного сельскохозяйственного предприятия удалось растянуть легковые автомобили и часть грузовиков. Другие, среди которых 40-тонные грузовики, остаются на месте аварии в ожидании тяжелой спецтехники.

На месте происшествия работают сотрудники и техника уманской пожарно-спасательной части МЧС, ГАИ, Черкасского облавтодора.

Сейчас все обстоятельства масштабного ДТП уточняются работниками ГАИ. Движение автомобильного транспорта на данном участке дороги возобновлено в обоих направлениях.