КГГА: есть три способа убрать машины с улиц

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время расширенного аппаратного совещания первый заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак.

«Есть три возможных подхода к решению вопроса. Первое - это разрешить эвакуацию для того, чтобы можно было нормально убрать дороги. Второй вариант – это перейти на парковку: по четным числам - одна сторона улицы, по нечетным – другая. И третий – установить новые знаки, запрещающие парковку на тех центральных улицах города, где есть наибольшее скопление автомобилей при парковке», - сказал он.

Все три варианта переданы для рассмотрения в столичное Управление ГАИ.

Говоря о том, будут ли вывозить автомобили на штрафплощадку или же просто переставлять на свободное, очищенное от снега место, В.Мазурчак заметил: «В каждом случае это будет конкретно принятое решение. Если он стоит под знаком, то он будет вывезен, потому что он является нарушителем правил дорожного движения, если стоит, где нужно, то будет просто переставлен в другое место улицы».

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Как сообщал УНИАН, 20 ноября руководитель коммунальной корпорации «Киевавтодор» Георгий Глинский обратился к председателю КГГА Александру Попову с просьбой подписать распоряжение, способствующее работе спецтехники при очистке автодорог города от снега.

«Для лучшей и более эффективной работы нашей техники в зимних погодных условиях мы подали председателю КГГА предложение инициировать подготовку распоряжения о порядке парковки транспорта на отдельных улицах города, предусматривающем парковку транспортных средств в четные даты – на четной стороне улицы, а в нечетные – на нечетной стороне улицы, как это было предусмотрено ранее. А в ночной период необходимо предусмотреть запрещение стоянки транспортных средств на улицах центральной части города, чтобы можно было осуществлять уборку снега», – сказал руководитель предприятия.

Г.Глинский добавил, что было бы целесообразно пересмотреть порядок организации мест остановок и отстоя маршрутных такси возле станций метрополитена, пересадочных узлов и других объектов, где создаются значительные осложнения для работы коммунальных дорожно-эксплуатационных предприятий, а также обеспечить эвакуацию машин, которые мешают уборке снега.