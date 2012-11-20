Киевавтодор просит Попова запретить зимой ночную парковку в центре Киева

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на коллегии КГГА генеральный директор «Киевавтодора» Георгий Глинский.

«Для лучшей и более эффективной работы нашей техники в зимних погодных условиях мы подали председателю КГГА предложение инициировать подготовку распоряжения о порядке парковки транспорта на отдельных улицах города, которое предусматривало бы, что парковка транспортных средств в парные даты – на четной стороне улицы, а в непарные – на нечетной стороне улицы, как это было предусмотрено ранее. А в ночной период необходимо предусмотреть запрещение стоянки транспортных средств на улицах центральной части города, чтобы можно было осуществлять уборку снега», – сказал руководитель предприятия.

Он добавил, что было бы целесообразно пересмотреть порядок организации мест остановок и отстоя маршрутных такси возле станций метрополитена, пересадочных узлов и других объектов, где создаются значительные осложнения для работы коммунальных дорожно-эксплуатационных предприятий. А также обеспечить эвакуацию машин, которые мешают уборке снега.

Г.Глинский сообщил, что на сегодняшний день коммунальная корпорация осуществила комплекс обязательных мероприятий по подготовке к зиме. В частности, подготовлена к работе вся имеющаяся снегоуборочная техника: 104 солеразбрасывателя, 98 снегоочистителей, 9 снегопогрузчиков, 30 погрузчиков посыпочных материалов и 52 трактора с очистительным оборудованием. Всего на дороги столицы готовы выйти 293 единицы спецтехники коммунальной корпорации.

Кроме того, «Киевавтодор» заключил договоры с посторонними предприятиями на выделение дополнительной спецтехники на осенне-зимний период. Таким образом, зимой город дополнительно будут очищать от снега 112 самосвалов, 8 грейдеров, 34 погрузчика, 29 экскаваторов и 6 бульдозеров.

Также дорожные службы заготовили 32,8 тыс. тонн технической соли, 1,2 тыс. тонн фрикционных материалов и 5,8 тыс. тонн пескосоляной смеси. Все отмеченные материалы сейчас хранятся в 15 ангарах предприятиях.

«Для сокращения дальности вывоза снега мы рекомендовали районам определить дополнительные места для его складирования», – отметил Г. Глинский.