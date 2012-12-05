СМИ: В Киеве произошло еще две аварии с участием VIP-персон

Как сообщает газета "Сегодня", одна из них произошла с участием сотрудника Посольства США Майкла Джона Тореано, а вторая - народного депутата Анатолия Матвиенко.

"Я стоял на светофоре в крайнем правом ряду возле "Киевской Руси" - ехал от ул. Коперника на Глубочицкую. Рядом стояли две посольские машины - серебристая "Хонда СРВ" и красный джип "Гранд черроки". Когда загорелся светофор, водитель джипа неожиданно решил пересечь мою полосу и свернуть вправо на Артема. Сначала он задел крыло моей машины и притормозил. А потом газанул и проехался по моему бамперу. Вместо того, чтобы остановиться, он попытался скрыться, но застрял в пробке на перекрестке. Только когда я к нему подбежал, он задним ходом вернулся на место ДТП", - сообщил в редакцию киевлянин Александр Бондаренко об инциденте 30 ноября.

По его словам, на место вместе с ГАИ прибыл сотрудник американского посольства. "За рулем оказался сотрудник посольства США Майкл Джон Тореано. Меня возмущает, что он хотел сбежать", - добавил пострадавший.

В пресс-службе посольства изданию не смогли предоставить информацию о сотруднике М.Дж.Тореано.

А накануне, 4 декабря, в аварию попал и депутат А.Матвиенко. Его "Мерседес" врезался в забор Мариинского парка. "Я был в машине, было очень скользко, мой водитель, чтобы не ударить переднее авто, ушел вбок. Машина пострадала, но не сильно", - признался А.Матвиенко.

Как сообщал УНИАН, утром 3 декабря на Обуховской трассе под Киевом попал в аварию "Фольксваген" народного депутата Украины Анатолия Кинаха. Автомобиль А.Кинаха столкнулся с "Опелем", который поворачивал на трассе. После этого "Фольксваген" вылетел с дороги и врезался в забор санатория Конча-Заспы. Водитель "Опеля" находится больнице. После ДТП на Обуховской трассе образовалась пробка длиной 5 километров.

"Да, действительно это была наша машина. В ней ехал я с Софийкой, вез ее в школу. Также там был мой помощник и водитель. Мы ехали примерно в 8 утра, я как раз с Софийкой разучивал стишок к новому году для школы. То, что пишут, что мы проехали на красный свет, это не так. Там не было красного света. Но сейчас аварией занимается ГАИ, я не вмешиваюсь. У Софийки небольшой синяк, у помощника что-то с поясницей, видимо он не успел сконцентрироваться во время ДТП. Что касается водителя другой машины, то я дал распоряжение, чтобы ему помогли", – сказал А.Кинах.