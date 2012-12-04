Кинах подтвердил, что попал в ДТП: у дочери - синяк

Об этом он рассказал газете «Сегодня».

«Да, действительно это была наша машина. В ней ехал я с Софийкой, вез ее в школу. Также там был мой помощник и водитель. Мы ехали примерно в 8 утра, я как раз с Софийкой разучивал стишок к новому году для школы. То, что пишут, что мы проехали на красный свет, это не так. Там не было красного света. Но сейчас аварией занимается ГАИ, я не вмешиваюсь. У Софийки небольшой синяк, у помощника что-то с поясницей, видимо он не успел сконцентрироваться во время ДТП. Что касается водителя другой машины, то я дал распоряжение, чтобы ему помогли», - сказал изданию Анатолий Кинах.

Как сообщал УНИАН, авария произошла утром в понедельник. "Фольксваген" Кинаха столкнулся с автомобилем "Опель", вылетел с дороги и врезался в забор санатория Конча-Заспы. Водитель "Опеля" - в больнице.