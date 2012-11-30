Экс-глава МВФ достиг соглашения с изнасилованной горничной

Об этом сообщает сайт газеты New York Times со ссылкой на свои источники.

Стросс-Кан был задержан в Нью-Йорке 14 мая 2011 года на основании заявления горничной о попытке изнасилования, напоминает РИА Новости. Экс-глава МВФ несколько дней провёл в тюрьме, а потом был помещён под домашний арест. 19 мая Стросс-Кан ушёл с поста директора-распорядителя МВФ. Уголовное дело против него было закрыто 23 августа после того, как прокуратура заявила, что горничная, вероятно, солгала при даче показаний под присягой, поскольку неоднократно ранее обманывала различные органы.

В мае этого года Стросс-Кан подал против Диалло встречный иск на миллион долларов, обвинив её в том, что ложные обвинения с её стороны не только стоили ему поста главы МВФ, но и испортили его деловую репутацию, лишив перспектив занять другой ответственный пост. В частности, как отмечал Стросс-Кан, "некоторые считали его претендентом на пост президента Франции".

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По информации New York Times, адвокаты обеих сторон на следующей неделе изложат положения достигнутой договорённости судье Верховного суда штата Нью-Йорк в Бронксе Дугласу МакКеону (Douglas McKeon). Детали соглашения Стросс-Кана и Диалло пока не разглашаются.

Как отмечает издание, никакого официального договора стороны пока не подписали.