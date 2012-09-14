Экс-глава МВФ Стросс-Кан рассказал в Ялте о мрачных перспективах

Тактика борьбы с экономическими проблемами, которой придерживаются международные финансовые организации и европейские правительства, нуждается в изменении.

Об этом заявил директор-распорядитель Международного валютного фонда в 2007-2011 гг. Доминик Стросс-Кан на сессии «Будущее мировой экономики» 9-й Ялтинской ежегодной встречи YES, сообщается на официальном сайте мероприятия.

«Экономическое выздоровление опять задержалось. Перспективы мрачные. В глобальном измерении рост будет вялотекущим с очень сложными финансовыми условиями. Политика ключевых стран не восстановила уверенность в экономическом выздоровлении», - охарактеризовал ситуацию в глобальной экономике экс-глава МВФ.

По его мнению, проблема фискального обрыва и роста государственного долга в США остается серьезной, как и долговой кризис в еврозоне. Традиционная тактика, которой придерживался и МВФ в решении проблем Греции, не принесла ожидаемых результатов.

«Экономику надо перезапустить каким-то новаторским способом. Мы считали, что главное – избежать потерь. То есть, понижать ставки, увеличивать сроки задолженности. И не принимали того, что лучше потерпеть потери сейчас – если они неизбежны, не отворачиваться от них. А теперь лавина экономических проблем растет и ширится, - подчеркнул Доминик Стросс-Кан.

Он считает, что на остром этапе кризиса меры по спасению могли быть оправданы, но сегодня ситуация другая. «Пожарники хороши, когда огонь бушует. Но потом необходимо уже разбираться с восстановлением. Европейские лидеры должны показать, что могут справиться с этим», - подчеркнул экс-глава МВФ.

Напомним, что 9-я Ялтинская ежегодная встреча «Украина и мир: преодолевая завтрашние вызовы вместе» проходит с 13 по 16 сентября 2012 г. в Ливадийском дворце Ялты. Более 200 ведущих представителей политических, деловых и общественных кругов из более чем 20 стран мира обсудят основные глобальные вызовы и их влияние на Европу, Украину и мир.

Основной темой 9-й Ялтинской ежегодной встречи станут ключевые трансформации, которые уже сегодня формируют будущее глобального мира. Дискуссии форума будут посвящены будущему мировой экономики, вопросам нового миропорядка и безопасности, возможным моделям развития капитализма. Особое внимание будет уделено роли инноваций и лидерства в трансформации экономики и общества. Среди тем обсуждения – будущее Европейского союза, энергетические проблемы, а также внутренние и внешние вызовы, стоящие перед Украиной.

Ялтинская европейская стратегия (YES) – крупнейший на Востоке Европы общественный институт публичной дипломатии, который поддерживает открытый и равноправный диалог по глобальным проблемам между Европейским Союзом, Украиной, Россией и другими странами. Это независимая организация, которая была основана в 2004 году украинским бизнесменом и общественным деятелем Виктором Пинчуком.