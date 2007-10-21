Профсоюз... голливудских сценаристов принял решение о забастовке

Профсоюз кино- и телесценаристов Голливуда получил право на проведение забастовок в любое время после истечения контракта в конце октября с.г. Более 5 тыс. членов Гильдии писателей Америки провели 18 октября голосование, по итогам которого 90% из них высказались за одобрение забастовки, передает Associated Press.

"Сценаристы не хотят бастовать, но они настроены и готовы предпринять жесткие, единые действия, чтобы защитить свои права. Мы должны получить контракт, чтобы иметь финансовую выгоду в растущей гигантскими темпами киноиндустрии", - заявил председатель гильдии Патрик Верроне. Союз ведет переговоры с Альянсом кино- и телепродюсеров, представляющих тысячи голливудских студий, с июля с.г. Пока диалог сторон ни к чему не привел. Ключевым вопросом переговоров является объем компенсации писателям за шоу в прямом эфире и другие новые форматы телепрограмм.

Последний раз союз сценаристов проводил забастовку в 1998 г., она продолжалась два дня и обошлась индустрии в 500 млн долл.

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