ГАИ призывает водителей сегодня ездить с включенными фарами

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

Как отмечается в сообщении, 26 октября 2005 года Генеральная ассамблея ООН в своей резолюции призвала все страны признать Всемирный день памяти жертв ДТП и отмечать его в третье воскресенье ноября.

Решение было обусловлено обеспокоенностью правительств и международных содружеств ежегодным ростом количества дорожно-транспортных происшествий в мире. По данным ООН, дорожные аварии являются второй причиной смертности среди детей и молодежи. В автопроисшествиях ежегодно погибает свыше 1,3 млн. человек, еще 50 млн. людей получают травмы или становятся инвалидами.

Как отмечает ООН, если не принимать безотлагательных мер по улучшению безопасности дорожного движения, то к 2020 году в странах с низким и средним уровнем дохода количество людей, погибающих в результате дорожно-транспортных происшествий, вырастет до 80%.

Департамент ГАИ МВД Украины обратился ко всем водителям с призывом 18 ноября, в день памяти жертв ДТП, в знак солидарности и поддержки включить свет ближних фар на автомобиле, тем самым почтив память погибших на дорогах.

Как сообщалось, согласно официальной статистике ГАИ, в прошлом году в Украине в результате ДТП погибли 4,7 тыс. украинцев, травмировано почти 40 тыс. человек. При этом каждый третий погибший – молодой человек в возрасте до 29 лет. Только за один день – 17 ноября – в Украине произошло 97 ДТП, в которых погибли 22 человека, 125 получили травмы.