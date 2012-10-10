Хромые верблюды Грузии

Всего несколько дней назад представители новой грузинской оппозиции и парламентского большинства уверяли УНИАН, что в стране и после выборов все будет хорошо: результаты проведенных реформ сохранятся, а новые – будут столь же успешны и прозрачны.

Этому хотелось верить, несмотря на скептические оценки коллег, глубже владеющих темой, и анализ биографии лидера нового парламентского большинства с его окружением. Но как, только огласили весь список нового правительства, «грузинская мечта» превратилась в тыкву, тридцатилетние министры-новаторы – в сыновей и дочерей политиков-пенсионеров или просто знаменитых людей, а вице-премьер и министр регионального развития и инфраструктуры в... футболиста-экс-динамовца Каху Каладзе. Теперь его, вероятно, буду величать Кахабером Карловичем...

У себя дома, в Грузии, Каха, который был номером один в избирательном списке "Грузинской мечты", победившей на парламентских выборах 1 октября, известен тем, что четырежды был лучшим футболистом страны, капитаном национальной сборной, построил церковь и владеет банком. За пределами родины его знают, как игрока киевского «Динамо» и итальянского «Милана». Кроме спорта, Каха знаменит женой-дизайнером и штрафом на 16,94 миллионов лари (около 10,3 миллионов долларов) за «незаконные пожертвования в пользу коалиции», который ему присудила грузинская Фемида.

Сам 34-летний новоиспеченный политик заявил, что для него предложенный пост – неожиданность, но он готов продолжить начатые инфраструктурные проекты и инициировать свои. От человека, который известен тем, что умудрился забить два (!) гола в собственные ворота в решающем матче за выход в плейо-фф ЧМ-2010, слышать такое боязно… А еще Каха говорит, что имеет много контактов за рубежом, которые ему пригодятся в этой работе. Скорее всего, за рубежом очень близким: ведь основной внешнеполитический мессидж футболиста сводится к возобновлению диалога между Грузией и Россией.

Кроме Каладзе, в новом грузинском парламенте много других сомнительных кандидатур. Например, на нового главу МИД предлагается Майя Панджикидзе, главная заслуга которой в том, что она – дочь известного грузинского писателя и работала послом Грузии в Германии. Есть среди предложенного состава правительства и другие «сыновья и дочки» (например, министром спорта скорее всего станет сын грузинского футболиста Давида Кипиани — Леван), а также бывшие министры президента Шеварнадзе (например, министерство сельского хозяйства возглавит Давид Кирвалидзе, занимавший эту должность при бывшем главе государства) – журналисты уже окрестили новое правительство «возвращением шеварнадщины» и «политическим хламом».

Есть на востоке такая пословица: если караван поворачивает назад, то впереди оказываются хромые верблюды. Восток, как известно, – дело тонкое, но, надо полагать, если впереди каравана оказались пенсионеры, «хлам», дочки-сыновья да футболисты – вместо современных политиков, ученых, экспертов и новых лиц, - наверное, грузинский караван все же свернул куда-то не туда…

Анастасия Береза