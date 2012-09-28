Прокуратура Киева обязала милицию прекратить нелегальные автогонки

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

В частности, учитывая значительное количество в последнее время дорожно-транспортных происшествий в Киеве, а также сообщения в Интернете о проведении нелегальных автогонок на проспекте Бажана и договоренности через социальные сети об организации и участии в гонках, милиции поручено принять меры к их прекращению и предупреждению в дальнейшем.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября поздно вечером в Киеве во время нелегальных автогонок погиб Сергей Чекашкин, директор департамента финансовой политики Министерства экономического развития и торговли Украины. Кроме него, погибли еще два человека.

По данным очевидцев, автогонки проходили на улице Бажана в Киеве, сразу за Южным мостом.

Министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко поручил руководству Управления ГАИ МВД проверить информацию и принять меры по поводу проведения отдельными группами лиц незаконных автогонок на улицах городов.

Между тем в ночь на 29 сентября, по данным СМИ, в Киеве запланированы уличные гонки памяти погибшего С.Чекашкина.

ГАИ уже предостерегла инициаторов этих автогонок, что подобные мероприятия, если на их проведение нет разрешения, являются незаконными. ГАИ советует провести такие гонки в рамках закона, например на спорткомплексе «Чайка», где все желающие смогут помериться силами своих транспортных средств, не создавая опасности для других участников дорожного движения.