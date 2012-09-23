В нелегальных автогонках в Киеве погиб чиновник Минэкономразвития

Кроме него, погибли еще два человека. Трагедия стала следствием нелегальных автогонок, сообщает ТВi.

Как свидетельствуют очевидцы на форуме http://moto.kiev.ua, автогонки организовали на улице Бажана в Киеве, сразу за Южным мостом: "Организаторы выходили в жилетках с палочками, похожими на гаишные, и останавливали весь поток машин на ул. Бажана. И гонялись по 5-7 заездов, пропускали машин 50 и снова перекрывали. Пробка была очень большая ... "

Около часа ночи наконец появились автомобили ГАИ, и организаторы гонки были вынуждены перебраться дальше, на Бориспольскую трассу. Стало известно, что вместе с Чекашкиным в автомобиле Dodge Viper SRT10 был еще пассажир, который снимал гонки на видео. Они оба погибли, когда соревнуясь с Ferrari, уже рядом с финишем Dodge Viper ударился об отбойник и несколько раз перевернулся.

Когда на место ДТП уже прибыли медики произошло еще одно несчастье. На полной скорости в карету скорой помощи врезался мотоциклист, который погиб на месте.

38-летний Сергей Чекашкин возглавлял департамент финансовой политики Министерства экономического развития и торговли Украины. Он также входил в состав Наблюдательных советов Ощадбанка и Государственного ипотечного учреждения. До осени 2010 года был заместителем председателя Государственной налоговой службы Украины.

В личный автопарк чиновника, который был активным участником и организатором уличных гонок, кроме Dodge Viper SRT10 (около $ 160 тыс.), на котором он разбился, входили еще несколько спортивных авто (Ford Mustang GT, Ford Mustang, Jeep Grand Cherokee SRT8 Hennesy, Nissan GT-R), а также несколько спортивных мотоциклов.