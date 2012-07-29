Навстречу съездам

Наступающие одиннадцать дней будут насыщены партийными съездами так плотно, как никакие другие в году. Объяснение простое – выборное законодательство отводит для выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты от политических партий временной отрезок, который начинается за девяносто, а заканчивается за семьдесят девять дней до дня голосования. Кто не успел, тот опоздал. А формирование и утверждение пула кандидатов по списку и на округах должно происходить на партийном съезде.

Впрочем, закон допускает в скобочках, что те же вещи можно делать на собрании или конференции. Но вряд ли амбиции наших партий, намеренных принять участие в выборах, позволят им занизить статус своих предвыборных мероприятий, даже если реальное число членов партии помещается на средних размеров диване, а на выборы она идет вовсе не ради попадания в парламент.

Так что вполне предсказуемым результатом съездов станет не смена политического курса или руководства партий, а обнародование партийного списка и кандидатов на округа. Несложно предсказать и реакцию СМИ на эту информацию. Точнее, реакцию на верхнюю часть списков. Ведь именно включенные в нее люди привлекут внимание политизированной публики больше других, поскольку имеют шансы на прохождение в парламент, а первые пятеро будут мелькать в роликах и на плакатах, да еще и фигурировать в избирательных бюллетенях.

В зависимости от персонального состава топовой части списка той или иной партии доминировать в СМИ и, следовательно у потенциальных избирателей будет один из двух риторических вопросов. Либо «Кто все эти люди?», либо «А где же новые лица?». Вопросы носят риторический характер потому что лучше на них не отвечать. Возможные ответы будут интересовать спрашивающего лишь в контексте продолжения диалога ради убийственного вывода в конце.

Нет узнаваемых персонажей? Значит, проект не заинтересовал авторитетных политиков, что снижает его шансы на победу. Нет новых людей? Значит, партии нечего предложить избирателю кроме надоевших и дискредитированных фигур из прошлого. Видимая верхушка списка являет собой идеальный по пропорциям и уникальный по подбору сплав известности и новизны? Значит, партии нечего предложить избирателю кроме сомнительного винегрета из дискредитированных фигур и малоизвестных темных личностей.

Как видим, хитроумному Одиссею было проще проскочить меду Сциллой и Харибдой, чем современному партийному лидеру убедить скептически настроенную публику в том, что его команда заслуживает благосклонного внимания избирателей. Тем не менее, именно этой неблагодарной задачей будут заняты партийные лидеры на протяжении избирательной кампании.

Не менее сложная задача - соблюсти в списке баланс между фигурами, способными привлечь избирателя, и теми, за чьи деньги эту операцию можно осуществить. Сколько бы «креативный класс», проклиная совковое наследие, ни бился над задачей воспитания в народе любви к толстосумам, спонсоров в списке желательно прятать хотя бы за пределами первой пятерки. А это тем сложнее, чем короче проходная часть списка.

И еще одна непростая проблема, касающаяся видимой части списка – объяснить избирателю, почему именно эти. В ход идут бутафорские праймериз и сомнительные ссылки на социологию. Объективность их под большим вопросом, учитывая весьма низкие показатели доверия к партиям и политикам как таковым и сравнительно невысокую узнаваемость даже первой десятки любого из списков. Но объективность и неважна, поскольку социология в данном случае превращается в удобную отговорку. У самого избирателя уж точно не хватит денег, чтобы провести альтернативное исследование, а список он поневоле воспринимает как данность, поскольку все красивые рассуждения о необходимости перейти к выборам по открытым спискам по-прежнему остаются разговорами в пользу бедных.

Впрочем, не только избиратели, но и широкие партийные массы (при всей ироничности применения этого клише к украинской политической жизни) не имеют возможности и желания влиять на персональный состав списка и порядок расстановки кандидатов в нем. На самом деле съезды ничего не решают, сводясь к механическому одобрямсу низами тех решений, которые уже приняты в верхах. Если в этом плане от съездов можно ждать каких-то сюрпризов, это скорее из области тех самых исключений, которые подтверждают правило, и связаны будут не с желаниями низов, а с разногласиями наверху.

Игорь Гридасов