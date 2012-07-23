Регионал говорит, что может разгоняться и до 310 км/ч

"Когда мы ехали в Одессу и я был за рулем, мы выбрали участок дороги, где не было препятствий, других автомобилей, и там я попробовал, какую скорость машина может набрать. Мы не создавали препятствий и угроз другим участникам движения, потому что их не было ", - сказал Лукьянов "Украинской правде", комментируя выложенное им фото в Facebook.

На уточнение о том, что по правилам максимально допустимая скорость на Одесской трассе - 110 км / ч, депутат ответил:

"....Формально можно считать, что это действительно было нарушение. Я не отказываюсь".

На вопрос, согласен ли он с тем, что нарушил правила и ехал с недопустимой скоростью, Лукьянов ответил утвердительно. При этом, по словам депутата, по дороге в Одессу его не останавливали представители ГАИ и штрафовали.

"У меня машина с обычными номерами. Я не пользуюсь депутатскими номерами. У нас также не было ни проблесковых маячков, ни машин сопровождения", - сказал он.

Лукьянов добавил, что его автомобиль Ауди позволяет разгоняться до скорости более 300 км / час.

"Наибольшая скорость, до которой я разгонялся, это 310 километров в час. Это было на Бориспольской трассе", - сказал он.

На уточнение о том, что на этой трассе максимально можно разогнаться до 130, Лукьянов ответил, что это было утром.

"Мы выбрали время, когда не было машин, трасса была свободна. И мы довольно быстро набрали 310 километров".