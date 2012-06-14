Уши устали от экономической «лапши»

День изо дня уши среднестатистического украинца выдерживают сумасшедшие нагрузки - пафосные монологи представителей власти. И хотя уже никому на сегодня нельзя заморочить мозги такой «лапшой», вслушиваться в нее иногда все же стоит. В первую очередь для того, чтобы вовремя среагировать на быстро меняющуюся в нашем государстве ситуацию.

К примеру, самая свежая тирада премьер-министра Николая Азарова. Первый мессидж премьера – за время работы правительства благодаря проводимым им реформам удалось не только восстановить финансово-экономическую стабильность, но и в тяжелых условиях развивать экономику: «Это (проводимые реформы – авт.) чрезвычайно сложный процесс. Он идет не гладко, неоднозначно. Кому-то кажется, что это медленно, кому-то кажется, что очень быстро, кому-то кажется, они приносят вред. Но я вам так скажу: если бы реформ не было, то социально-экономическая ситуация в стране была бы намного хуже». А так, выходит, у нас все более-менее?..

Абстрагируемся от реформ, среди которых не тормозят только налоговая и кадровая, а также от политических вопросов, сведших на нет обещанную правящей командой евроинтеграцию, и рассмотрим сугубо экономические достижения власти. Причем, с последних подач международных арбитров.

Итак, о ВВП. Всемирный банк сохранил прогноз двукратного замедления темпа роста объемов валового внутреннего продукта Украины в текущем году до 2,5% с 5,2% в 2011 году. Правда, на последующие два года рост ВБ прогнозируется немного выше - 3,8% и 4%.

Всемирный Банк также прогнозирует отрицательное сальдо счета текущих операций Украины на протяжении ближайших трех лет (в процентном соотношении к ВВП дефицит составит в 2012 году - 4,7%, в 2013 г. - 4,2%, в 2014 - 3,9%).

Некоторые эксперты, впрочем, еще более категоричны в своих прогнозах. По их мнению, рост ВВП в этом году составит всего лишь около 2%. Причем ставки на повышение они концентрируют на потреблении домохозяйств – темпы роста их реальных доходов остаются высокими благодаря дефляции.

Макропоказатели. В мае в Украине зафиксирована дефляция 0,3%. Что это значит, очень ярко пояснил министр экономического развития и торговли Петр Порошенко: «Низкая инфляция или дефляция означает снижение спроса или перепроизводство. У нас перепроизводства нет. Это означает (причина снижения инфляции – авт.) – снижение спроса». Сейчас Минэкономики изучает причины состоявшегося положения. По мнению Порошенко, одна из них может заключаться в ограничении доступа населения к кредитным ресурсам банков. Действительно, кто же отважится на кредит под сегодняшние проценты?! Порошенко считает, что в такой ситуации годовой уровень инфляции может быть ниже запланированных 7,9%. А такой ход событий для нас крайне нежелателен – так как инфляция ниже плана, в свою очередь, ставит под вопрос вероятность выполнения показателей по росту ВВП.

Еще один из основных показателей жизнедеятельности экономики – инвестиции. Вложения в основной капитал выросли в первом квартале текущего года на 7,6%, но, по мнению экспертов, во втором полугодии в связи с завершением многих инфраструктурных проектов после проведения Евро-2012 процесс пойдет на убыль. Замедление инвестиционной активности будет как в государственном, так и в частном секторе экономики. Да и кто же будет наращивать вложения в страну, которая, по данным Всемирного экономического форума, занимает 86-е место в рейтинге по легкости ведения бизнеса из 132-х стран мира (отдельное спасибо власти за Налоговый кодекс и активную борьбу с коррупцией).

Торговля – лакмусовая бумажка состояния экономики. Так, отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины в январе-апреле достигло 4,38 млрд долл. (на 13,5% больше против показателя 2011 года - 3,68 млрд долл.). При этом темпы падения экспорта ускорились до 6,8% (по сравнению с 5,6% в IV квартале 2011 года). По мнению экспертов, динамика экспорта в этом году останется негативной, поскольку улучшение ситуации на мировых товарных рынках в ближайшее время маловероятно.

Еще один очень важный показатель – финансы. У нас и с этим не все в порядке. Дефицит платежного баланса Украины в январе-апреле (по предварительным данным НБУ) составил 61 млн долл. по сравнению с профицитом 2,147 млрд долл. за соответствующий период 2011 года.

Золотовалютные резервы Украины продолжают оставаться на отметке чуть более 30 млрд долл., что пока дает Нацбанку выполнять поставленную властью задачу – удерживать курс стабильным… до выборов. При этом главное, чтобы закрома не оскудели до уровня ниже 20 млрд долл. Спрашивается, а как же госдолг, с учетом продолжающихся переговоров с главным кредитором МВФ, на выполнение рекомендаций которого – повысить тарифы на газ для населения – власть никак не может решиться (опять-таки выборы!)? Так вот, госдолг в апреле вырос на 0,6% – до 60,9 млрд долл. По информации Минфина, в марте 2012 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 3,26 млрд грн в основном за счет заимствований на внутреннем рынке ценных бумаг. На конец 2011 года соотношение государственного долга к ВВП составляло 27,2%, а с учетом гарантированного государством долга – 36%. Это, конечно, в разы меньше, чем, например в Греции, но от этого легче не становится. Ведь, если Кабмин постоянно кидает в народ месседж – с долгами мы в состоянии рассчитаться без внешних вливаний, дескать, сами с усами, а посему все разговоры о дефолте – полный бред, то Счетная палата красноречиво намекает о другом. И рекомендует правительству разработать стратегию долговой политики, которую даже расписать в соответствующий закон.

По словам председателя Счетной палаты Романа Магуты, только в 2011 году государственный гарантированный долг вырос более чем на 40 млрд грн., а вообще за три последние года он вырос в 2,5 раза. «На погашение государственного долга потрачена каждая шестая гривня поступлений в государственный бюджет», - говорит Магута.

Стоит напомнить, что еще в 2011 году Азаров заявил, что Украина в 2012-м выплатит по долгам 53 млрд. грн. «В прошлом году (2010 г.) 50 млрд. грн. долгов отдали. В этом году (2011 г.) 90 млрд. будем отдавать, в следующем (2012) – 53 млрд.», – сказал Азаров. Для сравнения он отметил, что до 2008 года выплаты по госдолгу составляли 10-11 миллиардов гривен в год.

И еще немного о курсе. К концу года Украине придется платить по долгам (а еще закупать газ, вопрос цены которого до сих пор не решен). Одолжить деньги украинскому правительству на внешних рынках могут только под 10-11% годовых, другого предложения не будет. Значит, придется скупать валюту на внутреннем рынке и потрошить НБУ. При этом, в преддверии выборов, бизнес выводит деньги из Украины (для безопасности, а то вдруг попросят «помочь» кому-нибудь на выполнение каких-нибудь социнициатив). Как результат – рост доллара. А за ним, как известно, и подорожание всего остального, что еще производиться в нашей стране. Вот вам и восстановление экономики…

При всем при этом, Азаров успокаивает: «Иногда делаем ошибки в процессе проведения реформ, за это нас тоже критикуют. Ни одно большое дело без ошибок не делается. Легче всего остановиться и сказать: я боюсь ошибиться. Ну, боишься ошибиться – уходи из власти. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Это народная мудрость, но хотелось бы, чтобы ошибок было меньше».

…Завидная логика у премьера. Тут, пожалуй, уместно будет припомнить другую народную мудрость – прежде чем отрезать, лучше семь раз отмерить. И в этом случае может так случится, что, если как следует отмерить – так, возможно, и станет понятно, что некоторые реформы все же лучше и не проводить.

Нана Черная (УНИАН)