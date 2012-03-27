Крым просит не обыскивать российские автобусы на границе

Министерство курортов Крыма предложит Кабинету Министров Украины упростить и ускорить процедуру въезда в страну для автобусов с гражданами России, которые едут в Крым на отдых, сообщает в понедельник пресс-служба правительства автономной республики.

В Крыму каждый год отдыхают сотни тысяч россиян. Большинство из них едут к Черному морю на поездах и личных машинах, однако в последние годы растет число граждан России, в первую очередь детей, которые добираются в санатории и пансионаты на автобусах фирм-туроператоров.

По ныне действующим правилам, автобусы, принадлежащие туроператорам, проходят на границе пограничный и таможенный досмотр не как общественный транспорт, а в одном потоке с грузовыми автомобилями - из-за этого пересечение границы занимает около четырех часов. По мнению министра курортов Крыма Александра Лиева, отказ от этой практики позволит значительно сократить время, которое туристы тратят на границе.

По данным пресс-службы, глава правительства Крыма Анатолий Могилев на совещании в понедельник поручил министру "обратиться в Кабинет министров Украины, чтобы этот вопрос был проработан с таможенной и пограничной службами".