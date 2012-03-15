Установлен эстонский рекорд по выигрышам в лотерею
01:36, 15 марта 2012Разное
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Призовой билет был куплен через интернет
Житель Эстонии в среду выиграл 783,813 тысяч евро в лотерею Viking Lotto, что является самым крупным в истории страны лотерейным джекпотом, сообщает РИА Новости со ссылкой на эстонское телевидение.
Призовой билет был куплен через интернет. До сих пор рекордной суммой выигрыша считали 600,504 тысяч евро, разыгранных в лотерею Bingo Loto.
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