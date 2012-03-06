Молдова и Румыния согласовали план дороги вокруг Черного моря

Молдова и Румыния согласовали маршрут Кольцевой магистрали вокруг Черного моря через свою территорию. Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в молдавском правительстве, договоренности достигли министры транспорта в ходе прошедшего 3 марта в Яссах совместного заседания правительств двух стран. Министры подписали совместное письмо в технический секретариат Кольцевой автомагистрали вокруг Черного моря с просьбой поддержать маршрут прохождения по их территории трассы Джурджу-Бухарест-Фокшань-Албица-Кишинев-Одесса, которая будет проходить через румынский порт Констанца на Черном море.



В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании в области скоординированного развития кольцевой автомагистрали вокруг Черного моря, подписанным в Белграде 19 апреля 2007г., планируется создание высокопропускной автомагистрали путем модернизации существующих дорог и поэтапного строительства новых протяженностью более 7 тыс. км. Предполагается, что автомагистраль пройдет через территории всех государств-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Например, в России - через Сочи, Новороссийск, Ростов-на-Дону и Таганрог.



Планируется, что после завершения согласования основного маршрута Кольцевой автомагистрали вокруг Черного моря стороны перейдут к подготовке Технико-экономического обоснования развития ее участков. Проект ТЭО будет разрабатываться самостоятельно каждым государством-членом ЧЭС в отношении участков, проходящих по национальной территории.

Конечной целью ТЭО станет создание в Черноморском регионе современной скоростной автомагистрали, оборудованной всеми необходимыми объектами вспомогательной инфраструктуры, с целью привлечения средств международных финансовых институтов и банков развития.