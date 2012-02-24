Что делают «сербские врачи» в Украине?

Все-таки, как не крути, многое происходящее ныне очень напоминает осень 2004 года.

Вот появились сообщения: некий Марко Ивкович, названный «сотрудником Национального демократического института США», принят на работу Арсением Яценюком. И якобы этого Ивковича уже «допустили ко всей закрытой партийной информации». Ивкович, говорят, бывший организатор сербского «Отпора», потом помогал в организации грузинской «Кмары» и украинской «Поры». Типичный сербский наемник, который не нашел и не найдет применения себе на родине. Специалист по организации дестабилизации. Вспоминаю октябрь 2004 года. СБУ и пограничники депортируют из «Борисполя» Александра Марича, также организатора сербского «Отпора», сербского наемника для «оранжевых».

Отечественная пресса в эти дни 2004 года забита сообщениями о якобы «отравлении В.Ющенко». И вот ныне, в 2012 году, Сюзанна Ройтова, экс-министр здравоохранения Чехии и европарламентарий, вытаскивает на свет Божий затасканную карту «отравления Виктора Ющенко», приплетает к этому состояние здоровья Юлии Тимошенко. Как будто бы за последние пять лет у Ройтовой не было времени разобраться в этом блефе.

А вот наличие Ивковича в Украине – одно из доказательств, по моему мнению, что нам готовят – как минимум – массовые беспорядки, а как максимум – нечто похожее на «оранжевую революцию». Ведь таких «деструкторов» просто так сюда не отправляют.

Я склонен полагать, что партнером Ивковича только с одной стороны является Яценюк. Люди, подобные к Ивковичу, всегда действуют по шаблону, не меняют почерк. Поэтому мне кажется, что вторым партнером Ивковича должна быть организация «Опора» Ольги Айвазовской.

Почему?

«Опора» и «Отпор» - вроде родственники по происхождению. 16 августа 2006 года появились публикации, что «Опора» - вроде происхождением из «черной» части организации «Пора». А «желтую» часть «Поры», по обычаям отечественной политической традиции, объявили «предателями».

Вы не забыли, что сербский «Отпор» помогал украинской «Поре»?

Теперь о том, как выглядит «финансовая независимость сети активистов». Роман Олеарчик и Джошуа Чеффин в «Financial Times» 4 ноября 2010 года называют американский Национальный демократический институт «одним из спонсоров киевской «Опоры». Цитируют и заявление госдепартамента США, где «Опора» так же упоминается. Это заявление, которое клеймит местные выборы в Украине 2010 года как «антидемократические».

Стоит ли доверять объективности оценок украинской «Опоры»?

Я бы не спешил.

Вот заявление 11 ноября 2010 года в интервью информагенству УНИАН одного из лидеров «Опоры» Ольга Айвазовской: «Мы осуществляем мониторинг уже не первой избирательной кампании в Украине. Были парламентские выборы 2007 года, президентские 2010 года».

Вспомним выборы 2007 года. Незаконный роспуск парламента Виктором Ющенко. Блокирование работы Конституционного суда Украины. Увольнение судей Иващенко, Станик, Пшеничного. Беспрецедентное заявление 26 июня 2007 года Ивана Домбровского, и.о. председателя Конституционного суда Украины: «Критикуют Президента за увольнение трех судей Конституционного суда - факт беспрецедентный, наверное, в истории человечества, сколько оно существует». Со стороны «Опоры» - молчание. Как и со стороны США и Евросоюза. В результате парламентские выборы 2007 года были признаны «честными» и «демократичными».

Может, Ивковичу нынче поставлена задача добиться максимально выгодных результатов выборов для Яценюка, используя типа «авторитет «Опоры»?

Посмотрим. Но - не позволяя себе забывать уроки прошлого, мы неминуемо придем к выводу. И Ивкович, и «Опора» - здесь в Украине не случайно. А специалистами по стабилизации они не были никогда.