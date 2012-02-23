«Девятка» врезалась в «Лексус»: трое погибших

В Черниговской области в ДТП погибли водитель и двое пассажиров. Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

Трагедия произошла на 7 км автодороги Прилуки-Ладан-Варва-Серебряное-Обухово на расстоянии 1,2 км от с. Ивковцы Прилукского района. Водитель автомобиля ВАЗ-21099 не избрал безопасной скорости движения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Лексус 470".

В результате водитель и 2 пассажира автомобиля ВАЗ-21099 от полученных травм погибли на месте аварии.