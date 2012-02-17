Что общего между «заболеванием» Тимошенко и «отравлением» Ющенко-2?

Раиса Моисеенко, заместитель министра здравоохранения Украины, глава международной комиссии по обследованию экс-премьера, ныне осужденной Тимошенко, рассказала 15 февраля 2011 года о коллизии в работе этой комиссии.

По ее словам, г-жа Тимошенко дала согласие, чтобы «с выводами относительно состояния ее здоровья, сделанными немецкими врачами, были ознакомлены все члены международной комиссии». Моисеенко добавила, что Тимошенко попросили дать согласие на ознакомление украинских врачей с выводами иностранных коллег, и «Тимошенко пошла на это». Но - по словам Моисеенко, «задержка в продолжении обследовании экс-премьера канадскими врачами вызвана именно тем, что она решала, давать согласие или нет».

Здесь важна каждая фраза.

За последние двадцать лет, пока г-жа Тимошенко проходила путь от шефа концерна «Украинский бензин» и ЕЭСУ до «королевы Майдана» и осужденной по УК Украины, она неоднократно доказала: украинский закон для нее что-то значит только и только тогда, когда он ей выгоден. В частности, когда г-жа Тимошенко безапелляционно, без всяких оснований, говорила: «власть решила отравить народного кандидата Виктора Ющенко». И «плевать» она хотела на презумпцию невиновности. Чтобы не быть голословным, вот – цитата от 4 октября 2004 года: «все информационные материалы, которые у нас есть, свидетельствуют, что власть не собирается останавливаться на первой попытке уничтожить Виктора Андреевича Ющенко, и будет осуществлять вторую".

Мне уже приходилось писатьв УНИАН о том, насколько похоже раскручивают «заболевание Тимошенко» в 2012-м и «отравление» Ющенко в 2004-м. О том, что в обеих случаях манипулировали диагнозом, а типа «независимым экспертом» выступал Николай Полищук, ныне экс-министр здравоохранения.

И вот – появляются новые доказательства.

С чего это вдруг г-жа Тимошенко соглашается на передачу выводов немецких врачей, а канадских – не соглашается?

Все становится понятней, когда разберемся, что это за врачи. И пусть никто не обижается: я разделяю мнение, что частная жизнь политика, в том числе его здоровье, не может быть только его личным делом.

Первый врач – Карл Макс Айнгопль, 1947 года рождения, баварец, выпускник Мюнхенского университета, глава исполнительного совета берлинской клиники «Шарите» («Charité») при университете им. Гумбольдта в Берлине (Humboldt-Universität zu Berlin). Это в двух шагах от нашего посольства в Берлине, там, если помните, по легенде лежала радистка Кэт. Специалист не только по неврологии, о чем сообщалось в украинских СМИ, но и по нейрохирургии. Очень известный человек в медицинских кругах Германии. Как мне рассказали, очень принципиальный врач: когда в 2008 году Айнгопль согласился возглавить «Шарите», он сделал это лишь при условии того, что научный потенциал клиники будет отделен от политики, а сам он сохранит врачебную практику.

Второй – Норберт Гаас, один из лучших немецких специалистов по проблемам спины и дисков. По версии издательского дома «Аксель Шпрингер» от июля 2011 года, один из 50-ти лучших врачей Германии. Перфекционист, его называют «чистильщиком нации»; он занимается особыми случаями, связанными с переломами таза, позвоночника. Воспитал 10 главврачей других клиник Германии. Герой документальной ленты немецкого телеканала ARD о работе главных врачей системы клиники «Шарите».

Отсюда становится понятным, почему МИД Украины 16 февраля 2012 года заявил, что «Германия отнеслась к обследованию "с особой ответственностью» и отправила в состав совместной комиссии «известных профильных специалистов с репутацией, которая не вызывает сомнений, и профессорскими степенями». Но возникает вопрос, на что намекает МИД? «С репутацией, которая не вызывает сомнений», по сравнению с кем?

Переходим к канадским врачам.

Первое, все трое врачей - украинского происхождения. Все трое принадлежат к среде Конгресса украинцев Канады, организации, многократно выступавшей на стороне г-жи Тимошенко. Из них - Питер Куйтан, практикующий семейный врач-терапевт в городке Мисисауга около Торонто. Христина Держко, практикующий акушер-гинеколог в госпитале св.Николая в Торонто. И некий Георгий Рева, тоже, по-видимому, терапевт.

Меньше всего вопросов по Христине Держко. Она – ассоциированный профессор отделения акушерства и гинекологии университета Торонто, вице-президент Канадского союза менопаузы. Питер Куйтан, кроме того, что семейный врач-терапевт, еще следственный коронер (это ближе к нашему патологоанатому) и член Канадского союза раковых заболеваний. А вот кто такой Георгий Рева? Не тот ли это Джордж Рева, который является мужем некой Оксаны Ревы? Той самой Оксаны Ревы, которая сейчас занимает пост президента торонтской организации Конгресса украинцев Канады? Не той ли Оксаны Ревы, которая была одним из организаторов демонстраций в поддержку г-жи Тимошенко в Торонто в августе 2011-го?

Украинское происхождение всех трех врачей, конечно, может быть чистой случайностью, что, впрочем, крайне маловероятно. Но это удобно, что они могли общаться с г-жой Тимошенко без переводчика. Допускаю также, что когда посольство Канады в Киеве передало в Оттаву просьбу о командировке в Украину трех врачей для Тимошенко, там, по политическим соображениям, решили «сделать приятное» Конгрессу украинцев Канады, которому и делегировали право определить круг командируемых врачей.

Но, во-первых, сразу же бросается в глаза разница в уровне немецких и канадских специалистов. Одни – профессора, другие – семейные врачи. Хотя, я понимаю, и семейный врач может быть специалистом не хуже профессора. А, во-вторых, очень настораживают слова Раисы Моисеенко, что Тимошенко дала согласие на ознакомление украинских врачей с выводами их немецких коллег, а на ознакомление с выводами канадских врачей – не дала.

Сразу вспоминается другая ситуация.

Клиника «Рудольфинерхауз», Вена, Австрия, осень 2004 года. Австрийский врач Михаэль Цимпфер и Николай Корпан, украинец по происхождению, личный врач Ющенко в этой клинике, заявляют, что того отравили. Лотар Вике, другой врач из «Рудольфинерхауз», заявляет, что Ющенко не отравили, после чего немедленно, «как пробка», вылетает с работы. 9 мая 2005 года, после того, как аферу под названием «отравление народного кандидата» использовали по полной, Вике восстанавливают в "Рудольфинерхаус" решением венского судьи Рудольфа Циглера. И уже 19 сентября 2009 года Лариса Чередниченко, начальник отдела надзора за расследованием уголовных дел следователями Генпрокуратуры, в рапорте на имя Генпрокурора пишет о том, что согласно показаниям Давида Жвании, «образцы крови Ющенко тайно доставили в США, где обогатили диоксином, и при содействии сотрудников американских спецслужб передали в клинику «Рудольфинерхаус".

А теперь предположим, что ныне осужденная Тимошенко вместе со своими адвокатами и, не исключено, специально присланными для этой цели врачами из Комитета украинцев Канады «доделывают диагноз», чтобы показать – Тимошенко в смертельной опасности?

Только не говорите мне, что это невозможно. Что есть клятва Гиппократа... Что есть врачебная этика западных врачей... А врач Николай Корпан что, был марсианин? Австрийская клиника «Рудольфинерхауз» - не из того же западного мира, что и канадские врачи?

Сыграют ли выводы Куйтана-Держко-Ревы роль такого себе «коллективного Корпана»? Кстати, где сейчас этот самый Корпан? Я что-то не слышал, чтобы он понес заслуженное наказание...

И что прикажете делать, если выводы немецких и канадских врачей окажутся диаметрально противоположными? А я вам скажу, что будет. Немецких врачей люди Тимошенко объявят заангажированными, а потом будут дожидаться суда. В Берлине.

С другой стороны - у Комитета украинцев Канады появился превосходный шанс. Доказать, например, что он на стороне Украины, а не на стороне г-жи Тимошенко. Дело идет не только о том, что подтверждение канадскими врачами диагноза их украинских и немецких коллег сразу создаст впечатление, что люди Конгресса украинцев Канады объективны. Их объективные показания станут доказательствами, что Тимошенко содержат в условиях, которые далеко не всегда существуют в каждом исправительном учреждении пенитенциарной системы Канады. А от этого еще полшага - к изменению вектора активности всего Комитета украинцев Канады. Вместо «мочилова» действующей в Украине власти, которую тоже не марсиане избрали, - к пикетированию правительственных зданий в Оттаве с требованием скорейшего введения безвизового режима с Украиной и создания зоны свободной торговли.

Впрочем, не будем забегать наперед. Еще раз повторю: у меня нет пока оснований ставить под сомнение честность канадских специалистов. Пока.

А если такие основания возникнут… Что же, благодаря Николаю Корпану, мы в Украине уже получили некий иммунитет против провокаций.

Вячеслав Пиховшек