Египет просит палестинцев вернуть 1400 краденых машин

Египетский филиал Интерпола обратился к коллегам из сектора Газа с просьбой помочь в обнаружении и возвращении законным владельцам порядка 1400 единиц автотранспортных средств.

Об этом сообщает официальное агентство MENA, передает РИА «Новости».

С момента начала народного восстания в Египте в январе 2011 года, сопровождавшегося обвалом в системе безопасности, преступниками были угнаны более 11 тыс. автомашин. Многие автомашины, по информации полиции, были затем нелегально переправлены или разобраны на запчасти и проданы в соседний с Египтом сектор Газа.

По информации египетского филиала Интерпола, по меньшей мере 1400 угнанных в разное время в Египте автомашин находятся в настоящий момент в секторе Газа. В то же время в палестинском бюро Интерпола в секторе Газа сегодня эту информацию опровергли и заявили, что власти анклава приняли самые жесткие меры по контролю за ввозимыми на территорию сектора автомашинами из Египта.

«Мы тщательно проверяем все ввозимые в сектор Газа автомашины. При появлении подозрения на то, что машина краденая, мы немедленно запрашиваем подтверждение у египетских властей, а затем возвращаем угнанное транспортное средство», – заявил представитель Интерпола в секторе Газа Махер ар-РАМЛИ. Он также добавил, что жителей сектора Газа предупреждают о том, что покупка краденой автомашины влечет за собой уголовную ответственность не только продавца, но и покупателя. Кроме того, покупатель неминуемо лишится этого транспортного средства.

При этом в секторе Газа не отказываются сотрудничать с египетской полицией и обещают проверить информацию по каждой машине из переданного в палестинский Интерпол длинного списка.

На фоне народных акций протеста, массовых беспорядков и экономического упадка произошел обвал в системе безопасности страны. Практически все руководство бывшего МВД после восстания попало под арест, из органов уволились тысячи офицеров, замечает информагентство