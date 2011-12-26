Неизвестный на черном джипе сбил девочку и бросил ее под подъездом

В субботу вечером неизвестный на черном джипе сбил на зебре 13-летнюю девочку, отвез ее под подъезд и исчез. Инцидент произошел на ул. Голосеевской, 13, около 20.00, напротив магазина «Авоська», сообщает "Сегодня".

«Водитель внедорожника, модель которого неизвестна, на переходе сбил ученицу 8 класса, возвращавшуюся со школьной дискотеки», — рассказали в пресс-службе ГАИ Киева. После наезда водитель остановился, взял девочку на руки и посадил в свое авто.

По словам отца, девочка в шоковом состоянии успела назвать домашний адрес. Водитель отвез ее к подъезду, позвонил консьержке и сказал, что под дверью лежит девочка. Сам развернулся и уехал. Консьерж вышла, увидела ребенка без сознания и вызвала скорую с родителями. Девочка с многочисленными травмами лежит в «Охматдете». ГАИ просит свидетелей ДТП звонить по тел. 483-70-64.