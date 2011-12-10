На трассе Одесса-Киев 4 грузовика столкнулись с прицепом автопоезда

Сегодня на 271 км автодороги Киев-Одесса крупногабаритный грузовик «Renault Premium» с полуприцепом, который двигался в направлении Одессы, столкнулся с полуприцепом в составе автопоезда «Мan», стоявший на обочине, и автомобилем «Daf» с полуприцепом.

Как передает корреспондент УНИАН, по сообщению пресс-службы Управления ГАИ УМВД Украины в области, после этого двигавшиеся сзади грузовика «Renault» в попутном направлении автомобили «Mercedes Benz» с прицепом, «Skoda Octavia» и «Man» с полуприцепом также въехали в полуприцеп в составе автопоезда.

Вследствие ДТП водитель «Mercedesа» получил телесные повреждения, с которыми доставлен в Ульяновскую районную больницу.

По предварительным данным ГАИ, «причиной столкновения могло стать то, что водитель «Renault», вероятно, заснул за рулем».

За минувшие сутки, отмечают в ГАИ, на дорогах Украины произошло 98 ДТП, в которых погибли 9 человек.