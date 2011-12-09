Путину из Киева передали календарь «Третьим будешь?»

Сегодня заместитель председателя политсовета партии «Наша Украина», народный депутат Андрей ПАРУБИЙ отбудет в Москву по приглашению российской оппозиции, чтобы принять участие в митинге оппозиции в субботу в 14.00 на Болотной площади.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Нашей Украины».

«Свободные люди России выступили против диктатуры ПУТИНА. Должны ли свободные люди Украины поддержать их?! По моему мнению, это наша обязанность! Поэтому я еду в Москву», - цитирует слова депутата пресс-служба партии.

«Наша Украина» уже выразила солидарность с гражданами России, которые сегодня протестуют против вмешательства власти в избирательный процесс, недопущения оппозиционных сил к участию в выборах, искажения результатов голосования и фальсификаций, запрещения проведения мирных собраний и политической цензуры в СМИ.

Сегодня же, 9 декабря представители Общественной инициативы «Оновлення країни» провели акцию солидарности с российским народом «Путин – не царь, россияне – не холопы!» возле посольства Российской Федерации в Киеве.

Как сообщили УНИАН в общественной инициативе, участники мероприятия держали плакаты с надписями, очень популярными сейчас в России: «Партия жуликов и воров», «ЕДим Россию» и выкрикивали лозунги: «Медвед, пошел вон!», «Путин, ты не прав!», «Россияне, мы солидарные с вами!», «ОМОН, пошел вон!».

«Россияне столкнулись сегодня с той ситуацией, которая была в Украине в 2004 году, - с наглыми фальсификациями во время выборов со стороны действующей власти», - рассказал сокоординатор акции Сергей ПАРХОМЕНКО.

Активист призвал россиян повторить опыт Украины 2004 года.

«Пусть россияне не боятся палок ОМОНа, и покажут ПУТИНУ и Ко, что народ не позволит никому манипулировать своим мнением и правом на выбор», - добавил С.ПАРХОМЕНКО.

В конце акции участники передали послу РФ в Украине Михаилу ЗУРАБОВУ подарок для премьер-министра России Владимира ПУТИНА - календарь с изображением диктаторов Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи с надписью «Третьим будешь?» и подписью «Народ предупреждает - диктаторство убивает».

Как объяснили организаторы акции, это является своеобразным намеком российскому премьер-министру и президенту, что им пора уйти с политической сцены добровольно, иначе них может ожидать судьба вышеназванных вождей.

В организации рассказывают, что вчера подобная акция при участии представителей общественных организаций и активистов «Оновлення країни» состоялась в Харькове. Во время проведения мероприятия харьковчане подписали обращение к консулу РФ, прокуратуре и управлению МВД в Москве с требованием отпустить задержанных во время массовых мероприятий россиян. Однако передать обращения работникам консульства не удалось, так как они всячески игнорировали мероприятие. Поэтому организаторы направили письмо по почте.

Как известно, 4 декабря в России состоялись выборы в Государственную Думу РФ, после дня голосования оппозиция вышла на центральные площади Москвы и Санкт-Петербурга, заявляя о фальсификациях на выборах. Полиция арестовала сотни протестующих.