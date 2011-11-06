В Украине 82 стационарных поста ГАИ

Окончательное возобновление работы всех стационарных постов ГАИ зависит от финансирования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель начальника Управления ГАИ МВД Украины Владимир РЕЗНИКОВ на прошлой неделе журналистам в Киеве.

«Согласно практическому плану, 91 пост должен быть, а на сегодняшний день существуют 82, которые работают. Некоторые находятся в состоянии строительства и достройки, на некоторых уже установлено соответствующее оборудование. Даты не могу точно сказать (возобновления работы – УНИАН). Когда будет надлежащее финансирование – тогда будет», - сказал В.РЕЗНИКОВ.

Как сообщал УНИАН, в июне в Украине вступил в силу приказ Министерства внутренних дел о возобновлении работы стационарных постов дорожно-патрульной службы.

В частности, каждый пост должен располагать патрульным автомобилем, стационарной радиостанцией с громкоговорителем, телефоном, факсом, компьютером с доступом к Интернету и установленными автоматическими информационно-поисковыми базами ГАИ, мобильным аппаратно-программным комплексом автоматического контроля за транспортными средствами. Кроме этого, посты должны быть оснащены средствами оказания первой медицинской помощи и принудительной остановки транспорта.

Стационарные посты ДПС впервые были ликвидированы в 2005 году по распоряжению Президента Виктора ЮЩЕНКО. В 2007 году министр внутренних дел Василий ЦУШКО восстановил работу стационарных постов, однако в 2008 году В.ЮЩЕНКО вновь их упразднил.