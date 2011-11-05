В Киеве демонтировали фонтаны

В Киеве в связи с подготовкой к зиме демонтированы центральные фонтаны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Фонтаны прекратили свою работу до 1 мая.

Представители ОАО «АК «Киевводоканал» уже завершили демонтаж 10 фонтанов на Майдане Незалежности. В течение следующей недели их резервуары почистят и вымоют, оградят их ринги от попадания грязи и повреждений.

Кроме того, на сохранение отправлено оборудование 10 фонтанов с Русановского пролива.

Одновременно продолжается реконструкция фонтанов на улице Крещатик, 23, и на Красноармейской, 119. Их запуск планируется в ближайшее время.

Справка УНИАН. «Киевводоканал» обслуживает 22 фонтана, которые функционируют около шести месяцев в протяжении года – с мая до ноября.