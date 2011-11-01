Четверть водителей получили права за взятку (опрос менеджеров)

Почти половина украинских менеджеров – автомобилисты. Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, который провел Международный кадровый портал hh.ua.

40,4% респондентов ответили, что имеют собственное авто. На вопрос, каким образом они получили права, 26,06% респондентов сказали, что ходили на водительские курсы и сдавали экзамены собственными силами. 9,8% - давали взятки, чтобы получить водительское удостоверение, а 2,4% сознались, что купили его.

61,92% менеджеров утверждают, что ни разу не давали взяток гаишникам. 19,3% сказали, что лишь несколько раз платили правоохранителям, 12,8% - дают взятки редко, а 5,07% - часто.

Как выяснилось, в Украине каждому четвертому менеджеру не хватает места на стоянке возле офиса. 16,7% респондентов утверждают, что возле их работы вообще негде припарковаться.

Опрос показал, что лишь 9,5% менеджеров готовы пересесть из автомобилей на велосипеды. Сейчас же большинство - 42,5% - работников украинских офисов добираются на работу маршрутками. 35% - на метро, 30,6% - собственным автомобилем, каждый десятый утверждает, что ходит на работу пешком. Автобусами и троллейбусами пользуются по 8% менеджеров. Служебное авто использует 5,8% респондентов, 5,4% - ездят на такси, 5,03% - трамваем. Наименее популярным видом транспорта оказались электрички. Ими пользуется лишь 2,11% работников украинских офисов.

*** Опрос проходил на Международном кадровом портале hh.ua 28 октября 2011 года. В нем приняли участие 5066 респондентов из всех областей Украины. 58,9% - киевляне, 6,8% - жители Днепропетровска и области, 5,9% - представители Донецка, 4,58% - харьковчане, по 3,2% - львовяне и одесситы. Пользователи портала - менеджеры среднего и высшего звена. 75% респондентов в данный момент трудоустроены, а 25% - ищут место работы. 51% - женщины, 49% - мужчины. Все респонденты анонимны, но с одного ip-адреса можно ответить только один раз.