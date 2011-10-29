Янукович о транспорте, дорогах, футболе и комфорте

Президент Украины Виктор Янукович называет расширение транспортных сетей Украины, обеспечение надлежащего состояния магистралей и повышение качества пассажирских и грузовых перевозок приоритетными направлениями развития одной из важнейших отраслей национальной экономики.

Об этом Глава государства заявил в приветствии работникам автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, текст которого размещен на его официальном сайте.

«Сегодня благодаря профессиональному менеджменту и системному подходу к решению стратегических задач вы делаете весомый вклад в разработку новых маршрутов, строительство транспортных развязок, обеспечивая достойную подготовку к проведению финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу», - отметил Президент.

Он выразил уверенность, что работники автомобильного транспорта и дорожного хозяйства страны и в дальнейшем будут способствовать модернизации объектов инфраструктуры, улучшению безопасности движения и комфорта миллионов соотечественников и гостей Украины.

В.ЯНУКОВИЧ пожелал всем крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов.