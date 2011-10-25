Посольству США будет неловко на Танковой улице

Комиссия Киевсовета по вопросам культуры и туризма поддержала обращение Генеральной дирекции по обслуживанию иностранных представительств, при поддержке Посольства США в Украине о переименовании улицы Танковая в бульвар Игоря Сикорского.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александра БРИГИНЦА.

"Игорь Сикорский, Александр Архипенко и другие выдающиеся лица, которые родились и начали свою деятельность в Киеве, а затем творили в Соединенных Штатах Америки, являются своеобразным мостиком между Украиной и США. Безусловно, имена этих выдающихся украинцев должны носить улицы как в Украине, так и в США", - сказал А.БРИГИНЕЦ.

По его словам, в Киеве до сих пор сохранился дом И.Сикорского, но он нуждается в срочном ремонте. Дом, в котором родился всемирно-известный авиаконструктор, находится по адресу: ул. Ярославов Вал, 15-б. Депутат выразил надежду, что киевская власть или американские меценаты приложат усилия к восстановлению здания.

А.БРИГИНЕЦ уточнил, что проект решения о переименовании улицы Танковой вынесен на сессию Киевсовета 27 октября 2011 года.

Справка УНИАН. Выдающийся авиаконструктор ХХ века И.Сикорский родился 25 мая 1889 года в Киеве. Учился в Киевском политехническом институте. В Киеве построил первый в мире вертолет, первый в мире самолет-гигант "Илья Муромец". Переехав в США, сконструировал гидропланы и положил начало массовому производству вертолетов.

В следующем году в новое на здание на нынешней ул. Танковой переедет посольство США.