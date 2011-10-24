В Одессе столкнулись пять иномарок: 8 пострадавших

В Одессе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, пострадали восемь человек.

Как сообщили УНИАН в Одесском городском управлении ГАИ, авария произошла вчера вечером на улице Водопроводной.

Автомобиль BMW неожиданно выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai, вследствие чего эту иномарку отбросило на Mitsubishi. Не смогли предотвратить столкновений также водители автомобиля Daewoo и микроавтобуса Toyota.

По свидетельствам очевидцев, от удара BMW перевернулся, прижав в салоне водителя и двух пассажиров, также застряла за рулем водитель Hyundai. Различные повреждения получили люди, находившиеся в микроавтобусе Toyota, перевернувшимся набок, и других автомобилях.

Водителям проезжавших мимо машин пришлось в первые минуты после аварии оказывать помощь пострадавшим и тушить дымящиеся перевернутые иномарки, пока не подоспели три машины «скорой помощи» и спасатели МЧС.

В результате ДТП телесные повреждения различной степени получили восемь человек. Сейчас специалисты ГАИ выясняют причины и обстоятельства ДТП.