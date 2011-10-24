Реконструкция боя в Афганистане (фоторепортаж)
01:55, 24 октября 2011Разное
2303
Эпизод войны воспроизвели в Крыму
Участники реконструкции одного эпизода войны в Афганистане, близ Севастополя, в воскресенье, 23 октября 2011.
24 декабря 1979 г., решением Политбюро ЦК КПСС, Советский Союз начал ввод своих войск в Афганистан. На территории Афганистана войска находились девять лет - до 1989-го. В мае 1988 г. Советский Союз начал вывод войск из страны. 15 февраля 1989 последнее подразделение 40-й армии покинуло Афганистан.
Фото Василя Батанова / УНИАН
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter