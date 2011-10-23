В столкновении мотоциклов погибли двое молодых людей
19:39, 23 октября 2011Разное
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Трагедия в Херсонской области
В Херсонской области в результате столкновения мотоциклов погибли 2 человека, еще 3 получили травмы.
Как сообщили УНИАН в областном управлении МЧС Украины, трагедия произошла в воскресенье ориентировочно в 3:30 на трассе между селами Воскресенка и Громовка в Новотроицком районе.
Погибли два молодых человека в возрасте 20 и 21 года. Также в ДТП пострадали еще три человека, которых госпитализировали. Два из них находятся в состоянии средней тяжести, состоянии еще одного оценивается как тяжелое.
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