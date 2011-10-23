В столкновении мотоциклов погибли двое молодых людей

В Херсонской области в результате столкновения мотоциклов погибли 2 человека, еще 3 получили травмы.

Как сообщили УНИАН в областном управлении МЧС Украины, трагедия произошла в воскресенье ориентировочно в 3:30 на трассе между селами Воскресенка и Громовка в Новотроицком районе.

Погибли два молодых человека в возрасте 20 и 21 года. Также в ДТП пострадали еще три человека, которых госпитализировали. Два из них находятся в состоянии средней тяжести, состоянии еще одного оценивается как тяжелое.