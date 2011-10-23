Мэр: Остап Бендер прославил наш город

В Кременчуге Полтавской области намерены установить памятник Остапу Бендеру.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель мэр Кременчуга Андрей ПОГРЕБНОЙ.

«Остап Бендер прославил наш город фразой о том, что провел голодное детство в Кременчуге. К такому памятнику пойдут туристы. Он станет диковинкой города. Памятник Бендеру установим в центре. Уже есть инвестор для его изготовления», - сказал А.ПОГРЕБНОЙ.

Кроме памятника Остапу Бендеру власти города инициируют установку памятников реальным личностям, которые были связаны с Кременчугом и прославили его.

По словам А.ПОГРЕБНОГО, в планах - установка памятника Леониду Утесову, который начал свою творческую карьеру в Кременчуге, экс-градоначальнику Андрею Изюмову, французу-инженеру Гийому де Боплану, который когда-то спроектировал Кременчугскую крепость.